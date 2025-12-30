Ennio Leanza/epa/dpa FIFA? FIFA!

Zürich. Trotz der Kritik an den hohen Preisen verzeichnet der Weltverband FIFA nach eigenen Angaben ein großes Interesse an Tickets für die Fußballweltmeisterschaft 2026. Bis zur Hälfte der aktuellen Verkaufsphase habe es Anfragen für mehr als 150 Millionen Eintrittskarten von Fans aus mehr als 200 Ländern gegeben, teilte die FIFA am Montag mit. Damit gebe es 30mal mehr Anfragen als Tickets in dieser Phase zur Verfügung stehen. Dies sei die höchste Nachfrage in der WM-Geschichte – mit 48 teilnehmenden Teams und 104 Spielen ist es auch die bisher größte Weltmeisterschaft.

Die aktuelle Phase zur Bewerbung läuft seit dem 11. Dezember und endet am 13. Januar (17.00 Uhr MEZ). Erstmals sind dabei Einzeltickets für bestimmte Spiele und Teams in der Gruppenphase erhältlich. Anschließend werden die Eintrittskarten durch eine Zufallsziehung vergeben. Es soll noch eine weitere Verkaufsphase geben.

Claudio Thoma/KEYSTONE/dpa FIFA-Chef Gianni Infantino ist erfreut: Er liebt Geld

Die FIFA hatte während der laufenden Verkaufsphase eine neue Ticketpreiskategorie für »treue Fans« bekanntgegeben und damit auf weltweite Proteste gegen die hohen Preise reagiert. Der sogenannte Basisrang für Fans gilt für alle WM-Teilnehmer und alle Spiele des Turniers in Kanada, Mexiko und den USA vom 11. Juni bis 19. Juli. Allerdings gibt es die günstigeren Preise nur für eine geringe Anzahl von Karten. Die internationale Fanvereinigung Football Supporters Europe hatte den Schritt des Weltverbands begrüßt, aber unter anderem wegen der geringen Zahl der betroffenen Tickets weiter Kritik geübt. (dpa/jW)