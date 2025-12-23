Alberto Ortega/IMAGO/Europa Press Zur Alleinregierung reicht es nicht: Der rechte PP bleibt in der Extremadura auf die faschistische Vox angewiesen (Madrid, 21.12.2025)

Die im Westen an der Grenze zu Portugal gelegene Extremadura ist eine der am dünnsten besiedelten und ärmsten Regionen Spaniens. Normalerweise interessieren sich die Medien des Landes kaum für dortige Wahlen. Doch diesmal war es anders. Nach dem Urnengang am Sonntag erklärte sich die rechtskonservative Volkspartei (PP) mit 29 erhaltenen Sitzen zur Siegerin. Die absolute Mehrheit hat sie nur knapp verfehlt – nun ist sie weiter auf eine Zusammenarbeit mit der extrem rechten Vox angewiesen.

Neu ist der Absturz des sozialdemokratischen PSOE. Mit 18 Sitzen bleibt die Partei von Premier Pedro Sánchez zwar zweitstärkste Kraft, hat jedoch zehn Mandate verloren. Vox hingegen hat sechs Sitze hinzugewonnen und kommt nun auf elf. Viele scheinen enttäuscht zu sein vom PSOE, der von Korruptionsskandalen und Sexismusvorwürfen gebeutelt wird.

Auch das Linksbündnis »Unidas por Extremadura«, in dem Podemos, die Vereinigte Linke (IU) und die »grüne« Alianza Verde (AV) gemeinsam angetreten sind, konnte zulegen: von vier auf sieben Sitze. Dass zwei auf nationaler Ebene getrennte Parteien – Podemos ist in Madrid in der Opposition, die IU als Teil des Bündnisses Sumar in der Regierung – gemeinsam antraten, war alles andere als selbstverständlich. Und siehe da: Einigkeit wurde belohnt.

Die nächsten Regionalwahlen finden kommendes Jahr in Andalusien statt. Dort ist noch immer unklar, ob es eine gemeinsame linke Liste geben wird. Fest steht allerdings, dass die Podemos-Abspaltung Adelante Andalucía weiter eigenständig kandidiert. Für die IU soll Parteichef Antonio Maíllo antreten. Für die zentralistisch geprägte spanische Linke waren die Wahlen in Andalusien schon immer von besonderer Bedeutung. Ob Podemos sich auch hier anschließen wird, ist offen.