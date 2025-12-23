Klatsche für SánchezVon Carmela Negrete
Die im Westen an der Grenze zu Portugal gelegene Extremadura ist eine der am dünnsten besiedelten und ärmsten Regionen Spaniens. Normalerweise interessieren sich die Medien des Landes kaum für dortige Wahlen. Doch diesmal war es anders. Nach dem Urnengang am Sonntag erklärte sich die rechtskonservative Volkspartei (PP) mit 29 erhaltenen Sitzen zur Siegerin. Die absolute Mehrheit hat sie nur knapp verfehlt – nun ist sie weiter auf eine Zusammenarbeit mit der extrem rechten Vox angewiesen.
Neu ist der Absturz des sozialdemokratischen PSOE. Mit 18 Sitzen bleibt die Partei von Premier Pedro Sánchez zwar zweitstärkste Kraft, hat jedoch zehn Mandate verloren. Vox hingegen hat sechs Sitze hinzugewonnen und kommt nun auf elf. Viele scheinen enttäuscht zu sein vom PSOE, der von Korruptionsskandalen und Sexismusvorwürfen gebeutelt wird.
Auch das Linksbündnis »Unidas por Extremadura«, in dem Podemos, die Vereinigte Linke (IU) und die »grüne« Alianza Verde (AV) gemeinsam angetreten sind, konnte zulegen: von vier auf sieben Sitze. Dass zwei auf nationaler Ebene getrennte Parteien – Podemos ist in Madrid in der Opposition, die IU als Teil des Bündnisses Sumar in der Regierung – gemeinsam antraten, war alles andere als selbstverständlich. Und siehe da: Einigkeit wurde belohnt.
Die nächsten Regionalwahlen finden kommendes Jahr in Andalusien statt. Dort ist noch immer unklar, ob es eine gemeinsame linke Liste geben wird. Fest steht allerdings, dass die Podemos-Abspaltung Adelante Andalucía weiter eigenständig kandidiert. Für die IU soll Parteichef Antonio Maíllo antreten. Für die zentralistisch geprägte spanische Linke waren die Wahlen in Andalusien schon immer von besonderer Bedeutung. Ob Podemos sich auch hier anschließen wird, ist offen.
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ohne Kommentarvom 23.12.2025
-
Problemlöser des Tages: Jeff Landryvom 23.12.2025
-
Quito bricht Verfassungvom 23.12.2025
-
Nächste Runde gegen Teheranvom 23.12.2025
-
Wieder alles beim alten im Vatikanvom 23.12.2025
-
17 Jahre mehr für Khanvom 23.12.2025