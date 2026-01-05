Graswurzelrevolution

In der Januarausgabe der Zeitschrift Graswurzelrevolution blickt Christoph Marischka zurück auf 30 Jahre Arbeit der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen. Joseph Steinbeiß schreibt über »die verräterischen Namen dreier KI-Produkte aus dem Imperium von Peter Thiel«: Es sei »kein lässliches Detail«, dass drei der »mächtigsten Köpfe des ›autoritären Blocks‹« im Silicon Valley »als Kinder wohlhabender weißer Familien im Südafrika der Apartheid aufwuchsen: Elon Musk, David Sacks und eben Peter Thiel«. Den Schwerpunkt der Ausgabe bilden Beiträge zum »Antifaschismus in den USA, Deutschland, Frankreich, überall«. (jW)

Graswurzelrevolution, Jg. 53, Nr. 505, 24 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Verlag ­Graswurzelrevolution, Abo und Vertrieb, Vaubanal­lee 2, 79100 Freiburg, E-Mail:­ abo@graswurzel.net

Antifa

Beiträge in der aktuellen Ausgabe des Magazins der VVN-BdA beschäftigen sich mit der Kündigung von Konten linker Organisationen, mit dem bevorstehenden 30. Jahrestag des faschistischen Brandanschlags in Lübeck 1996, rechten Vernetzungsaktivitäten anlässlich der rechten Buchmesse in Halle (Saale) und »offenen Fragen zum neuen Gedenkstättenkonzept«. Außerdem: Maxi Schneider schreibt über die nach vier Jahren abgeschlossene Digitalisierung des Organisations- und Kriegsverbrecherarchivs der VVN-BdA. (jW)

Antifa. Magazin der VVN-BdA für antifaschistische Politik und Kultur, Januar/Februar 2026, 35 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: VVN-BdA e. V., Magdalenenstr. 19, 10365 Berlin, E-Mail: antifa@vvn-bda.de

SoZ

In der neuen Ausgabe der SoZ schreiben Daniel Kreutz über »Eckpunkte einer solidarischen Rentenpolitik« und Larissa Pfeiffer-Rüssmann über die »Digitalisierung der Kinderzimmer«. Klaus Meier beleuchtet das »Gerangel um die Wärmewende«. Paul Michel schreibt anlässlich der erneut verschobenen »Teilinbetriebnahme« über das Bahn-Milliardenprojekt »Stuttgart 21«: Das Vorhaben sei »eine Geldverbrennungsmaschine par excellence«. Es sei davon auszugehen, dass »das Projekt nochmals um 1–2 Milliarden Euro teurer wird«. (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 41, Nr. 1, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: redaktion@soz-verlag.de