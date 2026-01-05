Der schwäbische Volksschauspieler, Autor und Maler Walter Schultheiß ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Nach dem Tod am 22. Dezember in Wildberg sei er beerdigt worden, teilte der Südwestrundfunk (SWR) am Freitag mit. Bundesweit wurde der Darsteller als der Vermieter Rominger des »Tatort«-Kommissars Bienzle bekannt. Schultheiß wurde am 25. Mai 1924 in Tübingen geboren. Zum ersten Mal auf der Bühne stand er gegen Ende des Zweiten Weltkriegs 1945. Am Stuttgarter Volkstheater habe er sein erstes festes Engagement bekommen. Eine Radio- und Fernsehkarriere schlossen sich an. Mit Werner Veidt bildete er im damaligen Süddeutschen Rundfunk (SDR) mehr als zwei Jahrzehnte lang das Straßenkehrer-Duo Karle und Gottlob (»Ich bin der Straßenkehrer Gottlob Friederich; ich kehr’ für Arm und Reich, für Groß und Niederich«). Die Serie wurde zum Markenzeichen der samstäglichen SDR-Hörfunkreihe »Gäste im Großen Sendesaal«. (dpa/jW)