Aus: Ausgabe vom 05.01.2026, Seite 2 / Inland
Großer Stromausfall in Berlin

Ohne Kommentar

2_BM.jpg
Michael Kappeler/dpa

Ein Kabelbrand hat zu einem Stromausfall im Südwesten Berlins geführt. Mehrere zehntausend Haushalte bleiben voraussichtlich die nächsten Tage ohne Energieversorgung. Die Polizei prüft ein »linkes Bekennerschreiben«.

