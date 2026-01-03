Veranstaltungen
»Deutschland und Palästina – Das Völkerrecht und die Verantwortung der Bundesrepublik«. Vorlesung mit Norman Paech und Ammar Bustami. Dienstag, 6.1., 18.15 Uhr. Ort: Uni Hamburg, Anna-Siemsen-Hörsaal, Von-Melle-Park 8, Hamburg. Veranstalter: Uni Hamburg, Zentrum für Weiterbildung
»Die Strategie und Aufgaben der Friedensbewegung«. Vorträge und Diskussion. Aktive aus der Antikriegsbewegung machen sich Gedanken über die Gründe der Schwäche und wie wir stärker werden – besonders in Hamburg. Mittwoch, 7.1., 18.30 Uhr. Ort: Bei Atif, Hinterhof, Bartelstraße 35, Hamburg. Veranstalter: Gewerkschaftslinke Hamburg
»Die bürgerliche Herrschaft in Deutschland und die Rolle der AfD. Wo ist die Gefahr und wie gehen wir damit um?« Vortrag und Diskussion mit Jürgen Lloyd, Vorstandsmitglied der Marx-Engels-Stiftung Wuppertal. Donnerstag, 8.1., 19 Uhr. Ort: Rathaussaal, Schlossstraße 3, Königs Wusterhausen. Veranstalter: VVN-BdA Dahme-Spreewald
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
links & bündig gegen rechte Bünde
