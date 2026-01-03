Wer soll dann buddeln?
In Deutschland wird fast jedes größere Bauprojekt archäologisch begleitet, dennoch könnten die Spezialisten dafür künftig fehlen, da der Studiengang für Konservierung, Restaurierung und Grabungstechnik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin bald nicht mehr angeboten werden soll.
Der Deutsche Archäologenverband (DARV) ist damit naheliegenderweise nicht einverstanden. »Wenn der Studiengang wegfallen würde, hätte man kaum noch ausgebildete Grabungstechniker«, sagte der DARV-Vorsitzende, Stefan Feuser, der dpa. In Deutschland gebe es zwar Studiengänge mit ähnlicher Ausrichtung, der HTW-Studiengang sei in seiner Form aber einzigartig, weil dort nicht nur Wissen vermittelt, sondern praktisch ausgebildet werde. Grund für das geplante Ende des Studiengangs sind Sparmaßnahmen. Ab Oktober 2026 sollen im Bachelorstudiengang keine Studienanfänger mehr aufgenommen werden. (dpa/jW)
