Gegründet 1947 Sa. / So., 03. / 4. Januar 2026, Nr. 2
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 03.01.2026, Seite 10 / Feuilleton
Archäologie

Wer soll dann buddeln?

In Deutschland wird fast jedes größere Bauprojekt archäologisch begleitet, dennoch könnten die Spezialisten dafür künftig fehlen, da der Studiengang für Konservierung, Restaurierung und Grabungstechnik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin bald nicht mehr angeboten werden soll.

Der Deutsche Archäologenverband (DARV) ist damit naheliegenderweise nicht einverstanden. »Wenn der Studiengang wegfallen würde, hätte man kaum noch ausgebildete Grabungstechniker«, sagte der DARV-Vorsitzende, Stefan Feuser, der dpa. In Deutschland gebe es zwar Studiengänge mit ähnlicher Ausrichtung, der HTW-Studiengang sei in seiner Form aber einzigartig, weil dort nicht nur Wissen vermittelt, sondern praktisch ausgebildet werde. Grund für das geplante Ende des Studiengangs sind Sparmaßnahmen. Ab Oktober 2026 sollen im Bachelorstudiengang keine Studienanfänger mehr aufgenommen werden. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton