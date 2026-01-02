Aus: Ausgabe vom 02.01.2026, Seite 16 / Sport
Boxen
Tief betrübt
Abuja. Der britische Boxstar Anthony Joshua ist nach einem schweren Autounfall in Nigeria aus dem Krankenhaus entlassen worden. Nach Angaben der regionalen Regierungsbehörden konnte er am späten Mittwoch nachmittag (Ortszeit) die Klinik verlassen. Der 36jährige war am Montag in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Er selbst erlitt nur leichte Verletzungen, doch zwei enge Freunde Joshuas starben. Er sei tief betrübt, sagte er in einer Stellungnahme. (dpa/jW)
