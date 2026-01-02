Madrid. Real Madrid muss zu Beginn des neuen Jahres ohne Stürmerstar Kylian Mbappé zurechtkommen. Der Franzose habe sich eine Bänderverletzung im linken Knie zugezogen, teilte der spanische Fußballrekordmeister mit. Angaben zur Dauer der Zwangspause machte der Klub nicht. Die Fachzeitung Marca und andere spanische und französische Medien schätzen unterdessen, dass der 27jährige bis zu drei Wochen ausfallen wird. Demnach gilt als sicher, dass Mbappé zumindest beim nächsten Ligaspiel der Königlichen am Sonntag gegen Betis Sevilla zuschauen muss. Wahrscheinlich werde er aber auch den spanischen Supercup verpassen, der zwischen dem 7. und dem 11. Januar in Saudi-Arabien stattfindet, hieß es. (dpa/jW)