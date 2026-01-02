Das finnische Oulu und das slowakische Trencin sind die neuen Kulturhauptstädte Europas. Das als nördlichste Großstadt der EU geltende Oulu und das rund 2.000 Kilometer südlich davon gelegene Trencin haben damit unter anderem das sächsische Chemnitz abgelöst, das den Titel im Vorjahr gemeinsam mit der slowenisch-italienischen Grenzdoppelstadt Nova Gorica/Gorizia getragen hatte. Die beiden Städte haben für 2026 ein jeweils üppiges Veranstaltungsprogramm auf die Beine gestellt. In Oulu wird das Jahr als Kulturhauptstadt mit einem Eröffnungsfestival vom 16. bis 18. Januar eingeläutet, dessen Angebote von Konzerten über Akrobatik und Autotuning bis Eishockey reicht. Bei den Slowaken findet die feierliche Eröffnung etwas später statt, nämlich vom 13. bis 15. Februar. Die Organisatoren wollen die renovierte historische Altstadt von Trencin dann in eine offene Kulturbühne voller Musik, Kunst und gesellschaftlicher Zusammenkünfte verwandeln.(dpa/jW)