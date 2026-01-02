jW Montage: IMAGO/Eibner

Bei den deklarierten Einnahmen aus Großspenden hat die Union im Wahljahr 2025 alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien weit hinter sich gelassen. CDU und CSU kamen zusammen auf fast 7,9 Millionen Euro, dabei entfielen auf die CDU etwas mehr als 6,6 Millionen und auf die CSU gut 1,2 Millionen Euro. Auf die AfD entfielen 5,1 Millionen Euro. Die SPD erhielt dagegen nur 2,3 Millionen, die Bündnis 90/Die Grünen sammelten 1,2 Millionen und die Linkspartei 300.000 Euro ein. Das ergeben die vom Bundestag zum Jahresende veröffentlichten Zahlen. Eine Großspende von 2,35 Millionen Euro an die AfD hat die Bundestagsverwaltung wegen des Verdachts auf eine unzulässige sogenannte Strohmannspende vorläufig einbehalten. Die AfD klagt gegen diese Entscheidung und will das Geld zurück. Unabhängig davon entfällt der Löwenanteil der Spenden auf Union und AfD – ein Indiz, welche Parteien reiche Deutsche für ihre Interessenvertreter halten. In diesen Kreis gehört auch die FDP, die 2025 Großspenden in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro einstrich, aber nicht mehr im Bundestag vertreten ist.

Als Großspenden gelten Summen ab 35.000 Euro. Die Parteien müssen solche Beträge umgehend der Bundestagspräsidentin melden, die diese Angaben dann zeitnah veröffentlicht. Auffallend ist, dass für die CDU auch nach der Bundestagswahl weiter fleißig gespendet wurde. Die Partei konnte sich in den Monaten März bis Dezember über Großspenden im Umfang von fast 2,4 Millionen Euro freuen. Der SPD flossen im Vergleichszeitraum null Euro an Großspenden zu. Das dürfte sich auf die Wahlkampfetats bei den Landtagswahlen 2026 auswirken. (dpa/jW)