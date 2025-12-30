Dubai. Der Australier Nick Kyrgios hat das mit Spannung erwartete »Battle of the Sexes« im Tennis gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka gewonnen. Der 30jährige setzte sich in einem wenig spektakulären Showevent in Dubai mit 6:3, 6:3 gegen die drei Jahre jüngere Belarussin durch. Der dauerverletzte Kyrgios, der seit März kein offizielles Match mehr auf der Tour bestritten hat und in der Weltrangliste bis auf Platz 671 zurückgefallen ist, hatte nur selten ernsthafte Probleme mit der aktuell besten Tennisspielerin der Welt. (dpa/jW)