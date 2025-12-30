Aus: Ausgabe vom 30.12.2025, Seite 16 / Sport
Biathlon
Gute Show
Gelsenkirchen. Die deutschen Biathletinnen und Biathleten haben bei der World Team Challenge auf Schalke den ersten Heimsieg seit neun Jahren gefeiert. Bei der 22. Ausgabe des Showwettkampfs, der nicht zum Weltcup gehört, gewann das Duo Janina Hettich-Walz und Justus Strelow mit 21,4 Sekunden Vorsprung vor der Gesamtweltcupführenden Lou Jeanmonnot und Fabien Claude aus Frankreich. Auf Platz drei lief in Gelsenkirchen Team Norwegen mit Juni Arnekleiv und Mats Øverby. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Sport
-
Ende eines Horrorjahresvom 30.12.2025
-
Das größte Geschenkvom 30.12.2025