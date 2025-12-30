Gelsenkirchen. Die deutschen Biathletinnen und Biathleten haben bei der World Team Challenge auf Schalke den ersten Heimsieg seit neun Jahren gefeiert. Bei der 22. Ausgabe des Showwettkampfs, der nicht zum Weltcup gehört, gewann das Duo Janina Hettich-Walz und Justus Strelow mit 21,4 Sekunden Vorsprung vor der Gesamtweltcupführenden Lou Jeanmonnot und Fabien Claude aus Frankreich. Auf Platz drei lief in Gelsenkirchen Team Norwegen mit Juni Arnekleiv und Mats Øverby. (dpa/jW)