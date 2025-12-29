Düsseldorf. Fußballzweitligist Fortuna Düsseldorf setzt unter der neuen sportlichen Führung weiterhin auf Trainer Markus Anfang. Dies bestätigte der Klub nach entsprechenden Medienberichten. Damit hat Fortuna nach der Trennung von Sportvorstand Klaus Allofs und Sportdirektor Christian Weber dem Cheftrainer trotz einer sehr mageren Bilanz von zwei Siegen aus zehn Spielen das Vertrauen ausgesprochen.

»Die Leistung der letzten Spiele, die Arbeit von Markus Anfang auf und neben dem Trainingsplatz und die Gespräche haben gezeigt, dass wir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind, um aus der schwierigen Lage wieder rauszukommen«, teilte der neue Sportvorstand Sven Mislintat mit. Begründet wurde dies mit den zuletzt verbesserten Auftritten der Mannschaft und dem wichtigen 2:1-Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth zum Abschluss der Hinrunde. Dennoch bleibt der Klub auf Rang 16 in akuter Abstiegsgefahr. (dpa/jW)