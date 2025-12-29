Los Angeles. Die Houston Texans haben den Playoff-Einzug in der Profiliga NFL geschafft. Das US-Football-Team um Quarterback C. J. Stroud gewann am 17. Spieltag der regulären Saison bei den Los Angeles Chargers mit 20:16 und kann damit am letzten Spieltag nicht mehr von den begehrten Plätzen für die Finalrunde verdrängt werden. Für die Texans ist es die dritte Playoff-Teilnahme in Folge.

Leidtragende waren die Indianapolis Colts, die ohne eigenes Zutun nun endgültig keine Chance mehr auf die Teilnahme an der Finalrunde haben. Zudem profitierten auch die Denver Broncos von der Niederlage der Chargers; das Team aus Colorado hat jetzt den Sieg in der Division AFC West sicher und damit mindestens ein garantiertes Heimspiel in den Playoffs. (dpa/jW)