Aus: Ausgabe vom 29.12.2025, Seite 16 / Sport
Darts

Viel Gerede

London. Österreichs Dartsprofi Mensur Suljović hat sich gegen Betrugsvorwürfe bei der Weltmeisterschaft in London gewehrt und seinen Rivalen Joe Cullen attackiert. »Mich hat es schon getroffen von Joe Cullen. Er redet immer, darin ist er Weltmeister. Was beschwerst dich? Spiel besser, dann bist du Top acht – hinten brauchst nicht reden«, sagte Suljović nach dem deutlichen 0:4 gegen Weltmeister Luke Littler bei Sport 1.

Der Engländer Cullen war Suljović nach seinem Zweit­rundenaus hart angegangen und hatte diesem wegen seines langsamen Spieltempos Betrug vorgeworfen. »Wenn das Darts ist, will ich damit nichts zu tun haben«, hatte der 36jährige Engländer auf der Plattform X nach der 1:3-Niederlage vor Weihnachten geschrieben. »Ich mochte Mensur schon immer außerhalb des Boards, aber das war für alle offensichtlich.« (dpa/jW)

