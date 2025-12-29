Gegründet 1947 Montag, 29. Dezember 2025, Nr. 301
Der frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat einen weiteren Job: Ab Februar 2026 wird er zum Gastgeber des Talkformats »Missverstehen Sie mich richtig« gehören, wie er auf Instagram bekanntgab. Kühnerts erster Gast auf der Berliner Kabarettbühne »Distel« wird der Soziologe Harald Welzer. Für den 36jährigen Kühnert ist es die dritte neue Tätigkeit. Mitte des Monats wurde seine Anstellung bei der »Bürgerbewegung Finanzwende« bekannt. Seit November ist er außerdem Kolumnist beim Musikmagazin Rolling Stone. (dpa/jW)

