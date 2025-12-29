Aus: Ausgabe vom 29.12.2025, Seite 10 / Feuilleton
Medien
Arbeitsam
Der frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat einen weiteren Job: Ab Februar 2026 wird er zum Gastgeber des Talkformats »Missverstehen Sie mich richtig« gehören, wie er auf Instagram bekanntgab. Kühnerts erster Gast auf der Berliner Kabarettbühne »Distel« wird der Soziologe Harald Welzer. Für den 36jährigen Kühnert ist es die dritte neue Tätigkeit. Mitte des Monats wurde seine Anstellung bei der »Bürgerbewegung Finanzwende« bekannt. Seit November ist er außerdem Kolumnist beim Musikmagazin Rolling Stone. (dpa/jW)
