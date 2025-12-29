Manfred Segerer/IMAGO

Namen sind keineswegs nur Schall und Rauch, wie – wer wen wo sonst? – Goethe Faust im ersten »Faust« sagen lässt. Wir verbinden Vorstellungen mit ihnen. Ärgerlich also, wenn ein Name ganz offensichtlich falsch ist. Das Oktoberfest wird aus meteorologischen Gründen seit einiger Zeit im September begangen, aus kalendarischen fand die Oktoberrevolution bekanntlich im November statt, damit kann man sich noch abfinden. Immerhin wurde sie nicht wie die deutsche Revolution »wegen ungünstiger Witterung in die Musik verlegt«, wie Kurt Tucholsky stichelte. Aber Herbert Grönemeyers »Mambo« von seiner letzten hörbaren, nämlich der »Bochum«-Platte ist kein Mambo, genau wie »The Wall Street Shuffle« von 10cc kein Shuffle und Ravels »Boléro« kein Bolero im Sinne des spanischen Tanzes ist (und nach den Worten des Komponisten auch »leider keine Musik enthält«).

Über Produktnamen denken Fachleute lange und kostspielig nach und bringen doch die schönsten Klöpse hervor. Wenn ein Holzschutzmittel mit »Xyla« beginnt, erwartet man da nicht genauso ein Giftzeug, wie sich mit PCP, Lindan und Dioxin bis in die 1980er Jahre darin befand? »Kijimea Reizdarm« könnte auch die niederrheinische Olympiahoffnung im Synchronschwimmen heißen. Und bei »Uniqlo« denken weite Teile des Zielpublikums an den Stuhlgang zwischen Mensa und Vorlesung. Ein Namenswechsel ist aber heikel, teuer und darum selten. Warum hieß Raider plötzlich Twix? Vielleicht, weil die Mars-Brüder, zweitreichste Familie der USA (Chappi, Uncle Ben’s, Wrigley’s usw.), 1991 dachten, »Plünderer, Räuber, Angreifer« sei nicht mehr zeitgemäß. Andere Firmen in Überteich haben es vorgemacht, mussten aber auch nicht fürchten, dass die Kundschaft zum Konkurrenzprodukt greift. Die United Fruit Company heißt nach unüberschaubar vielen Massakern und Umstürzen Chiquita. Der Vietnam-Vergifter Dow Chemicals hat, wie in der Chemie nicht unüblich, bis zur Unkenntlichkeit fusioniert und sich wieder aufgeteilt. Monsanto ist jetzt Bayer, Twitter X. Sonst ändert sich leider nix.