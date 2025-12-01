Veranstaltungen
»Solidarität mit den Inhaftierten in Glückstadt!« Kundgebung. Seit vier Jahren werden im Abschiebeknast Menschen eingesperrt. Mittwoch, 31.12., 16 Uhr. Ort: Abschiebegefängnis, Am Neuendeich 50, Glückstadt. Veranstalter: »Seebrücke Hamburg«
»Freiheit für alle Gefangenen! Silvester auf zum Knast«. Demonstration. Knäste sind keine Orte der Gerechtigkeit. Mittwoch, 31.12., 18 Uhr. Ort: Gerichtsstr. 24, Dortmund. Veranstalter: »Anarchismus in Dortmund«
»Silvester zum Knast! Gegen Staat, Knast und Kapital«. Demonstration. Während die Stadt das neue Jahr mit Böllern und Sekt begrüßt, sind Menschen hinter Mauern wegen Armut, der Kriminalisierung von Flucht oder Widerstand eingesperrt. Mittwoch, 31.12., 22 Uhr. Ort: U-Bhf. Turmstraße, Berlin. Veranstalter: »Silvester zum Knast« Berlin
»Silvester zum Knast – bis alle frei sind!« Demo. 15 Uhr Treffpunkt bei der Abschiebehaft, Hamburger Straße. 16 Uhr mit dem Rad zur JVA Hammerweg, Rubinienhain, wo um 17 Uhr die Kundgebung am Knast beginnt. Veranstalter: Ermittlungsausschuss Dresden
