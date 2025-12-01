Chris Rea ist tot. Der Sänger und Gitarrist starb am Montag nach kurzer Krankheit im Alter von 74 Jahren, wie ein Sprecher der Familie der Nachrichtenagentur PA sowie der BBC sagte. Eines der bekanntesten Werke des Musikers scheint dieser Tage unvermeidlich: 1986 nahm Rea das Lied »Driving Home for Christmas« auf.

Geboren wurde der Musiker am 4. März 1951 in Middlesbrough. Er stammt aus einer italienisch-irischen Arbeiterfamilie. Erst mit knapp 20 Jahren begann er, Gitarre zu spielen, obwohl er lange von einer Karriere als Filmmusiker geträumt hatte. Seinen Durchbruch feierte Rea 1978 in den USA mit der Single »Fool If You Think It’s Over«.

Im Frühjahr 2000 wurde bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt. Im Dezember 2016 erlitt er einen Schlaganfall, von dem er sich nur langsam erholte. Der Musiker hinterlässt seine Ehefrau Joan und zwei erwachsene Töchter. (dpa/jW)