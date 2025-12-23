Gegründet 1947 Dienstag, 23. Dezember 2025, Nr. 298
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 23.12.2025, Seite 10 / Feuilleton
Film

James Ransone gestorben

Hollywood-Schauspieler James Ransone ist nach übereinstimmenden Berichten von US-Medien tot. Der aus der TV-Serie »The Wire« bekannte Schauspieler sei im Alter von 46 Jahren gestorben, berichteten unter anderem TMZ.com und USA Today. Er starb am vergangenen Freitag. Ransone war für seine Rolle als Chester »Ziggy« Sobotka in »The Wire« bekannt geworden. Ransone spielte auch in »ES Kapitel 2« und in dem Thriller »Poker Face« mit. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton