Hollywood-Schauspieler James Ransone ist nach übereinstimmenden Berichten von US-Medien tot. Der aus der TV-Serie »The Wire« bekannte Schauspieler sei im Alter von 46 Jahren gestorben, berichteten unter anderem TMZ.com und USA Today. Er starb am vergangenen Freitag. Ransone war für seine Rolle als Chester »Ziggy« Sobotka in »The Wire« bekannt geworden. Ransone spielte auch in »ES Kapitel 2« und in dem Thriller »Poker Face« mit. (dpa/jW)