REUTERS/Elizabeth Frantz Trump-Kumpel und IDF-Sponsor Larry Ellison nutzt die Gunst der Stunde, um sein Medienimperium auszubauen

Bytedance, der Mutterkonzern von Tik Tok, hat einen Deal zum Verkauf seines US-Geschäfts abgeschlossen, um einem drohenden Verbot zu entgehen. Zusammen mit Oracle, Silver Lake und dem saudischen Tech-Investor MGX wurden Vereinbarungen zur Gründung eines neuen Joint Ventures in den USA unterzeichnet, wurde in der vergangenen Woche bekannt. Laut der Vereinbarung halten US-amerikanische und globale Investoren, darunter Oracle, die Private-Equity-Gruppe Silver Lake und MGX aus Abu Dhabi, 80,1 Prozent der Anteile an dem neuen Tik- Tok-USDS-Joint-Venture, während Bytedance 19,9 Prozent behält. Der Abschluss des Deals ist für den 22. Januar geplant. CEO Shou Zi Chew bestätigte den Mitarbeitern, dass Bytedance und Tik Tok die verbindlichen Abkommen bereits unterzeichnet haben.

Das neue US-Unternehmen wird einen siebenköpfigen Vorstand haben, der überwiegend aus Amerikanern besteht, und strengen Auflagen zur »nationalen Sicherheit« sowie zur Datenspeicherung unterliegen. Nutzerdaten aus den USA werden demnach lokal in einem von Oracle betriebenen System gespeichert. Für Nutzer und Werbekunden soll sich dabei nichts ändern. Der Tik-Tok-Algorithmus soll künftig auf Basis von US-Nutzerdaten neu trainiert werden, um äußere Einflussnahme auf den Content-Feed auszuschließen. Zudem werde das US-Unternehmen die Inhaltsmoderation und die entsprechenden Richtlinien im Land selbst überwachen. Der Algorithmus stand im Zentrum der ­sicherheitspolitischen Debatte, da China zuvor darauf bestanden hatte, ihn unter chinesischer Kontrolle zu halten. Die parteiübergreifend verabschiedete US-Verordnung verlangt jedoch, dass der Verkauf Tik Toks mit der vollständigen Trennung von ByteDance, einschließlich des Algorithmus, einhergehen muss.

Der lang erwartete Deal verschafft den milliardenschweren, Trump-nahen Oracle-Vorstandsmitgliedern Larry Ellison und Safra Catz erheblichen Einfluss darauf, welche Inhalte Nutzer sehen, und ermöglicht ihnen, die eigene proisraelische Agenda durchzusetzen. Tik Tok bekleidete zuvor eine zentrale Rolle dabei, Hunderten von Millionen Nutzern weltweit die brutale Realität des Völkermordes in Gaza vor Augen zu führen. Die Plattform zählt in den USA über 170 Millionen Nutzer. Laut einer Studie des Pew Research Center beziehen rund 43 Prozent der unter 30jährigen regelmäßig Nachrichten über Tik Tok, mehr als über jede andere Social-Media-App.

Ellison spendete 2017 persönlich 16,6 Millionen US-Dollar an die Organisation »Friends of the Israel Defense Forces«, was zu diesem Zeitpunkt die größte Einzelspende der Organisation war, und gilt als enger Vertrauter von Benjamin Netanjahu. Catz äußerte sich selbst offen zur ideologischen Ausrichtung des Unternehmens. Bei der Einweihung eines neuen Oracle-Rechenzentrums in Jerusalem 2021 erklärte sie, dass Mitarbeiter, die mit der Mission, Israel zu unterstützen, nicht einverstanden seien, möglicherweise nicht ins Unternehmen passen. »Larry und ich bekennen uns öffentlich zu Israel und widmen dem Land unsere persönliche Zeit«, fügte sie hinzu.

Die proisraelische Einflussnahme der Ellisons zeigt sich auch in Medienübernahmen, etwa bei CBS News, wo Larrys Sohn David Ellison die zionistische Journalistin Bari Weiss als Chefredakteurin einsetzte.

Der Deal beendet jahrelange Unsicherheit über die Zukunft von Tik Tok in den USA. Nach der Verabschiedung eines Gesetzes durch den Kongress und dessen Unterzeichnung durch Präsident Joe Biden hätte Tik Tok im Januar 2025 verboten werden sollen, falls das chinesische Mutterunternehmen Bytedance keinen neuen Eigentümer finde. Das Verbot trat kurzzeitig in Kraft, wurde jedoch an Donald Trumps erstem Amtstag mit einer Durchführungsverordnung ausgesetzt, um den Betrieb während laufender Verkaufsverhandlungen aufrechtzuerhalten.

Trump erließ daraufhin mehrere weitere Durchführungsverordnungen, mit denen er die Frist ohne klare Rechtsgrundlage verlängerte, wodurch Tik Tok zu einem Verhandlungselement im Handelskrieg mit China wurde. Mit dem nun abgeschlossenen Deal befindet sich auch diese Social-Media-Plattform in den Händen Trump nahestehender Oligarchen.