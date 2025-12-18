Courchevel. Die deutsche Skirennfahrerin Emma Aicher ist beim Slalom von Courchevel Dritte geworden und hat damit den zweiten Podesterfolg innerhalb von drei Tagen im Weltcup gefeiert. Die 22jährige musste sich bei dem Flutlichtrennen in Frankreich nur der überragenden Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA und Weltmeisterin Camille Rast (Schweiz) geschlagen geben. (dpa/jW)