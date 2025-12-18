Aus: Ausgabe vom 18.12.2025, Seite 16 / Sport
Ski alpin
Zweimal oben
Courchevel. Die deutsche Skirennfahrerin Emma Aicher ist beim Slalom von Courchevel Dritte geworden und hat damit den zweiten Podesterfolg innerhalb von drei Tagen im Weltcup gefeiert. Die 22jährige musste sich bei dem Flutlichtrennen in Frankreich nur der überragenden Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA und Weltmeisterin Camille Rast (Schweiz) geschlagen geben. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
