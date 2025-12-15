Kobe. Der frühere Bundesligacoach Michael Skibbe ist neuer Trainer des japanischen Spitzenklubs Vissel Kobe. Der frühere Verein von Lukas Podolski und Andrés Iniesta gab die Verpflichtung des 60jährigen Deutschen auf seiner Website bekannt. Skibbe trainierte in der Bundesliga unter anderem Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Im Ausland war er vor allem in der Türkei und als Nationaltrainer von Griechenland tätig. In Japan arbeitete er zuletzt erfolgreich bei San­frecce Hiroshima und wurde 2022 sowie 2024 jeweils als Trainer des Jahres in der J1 League ausgezeichnet. (dpa/jW)