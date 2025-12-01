Zürich. Lucien Favre beendet seine Karriere als Fußballtrainer. »Ich habe mich schon vor längerer Zeit entschieden«, sagte der ehemalige Coach der deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Schweizer Tageszeitung Blick. »Ich war immer busy. Jetzt bin ich 68, es ist schnell gegangen. Ich habe mein Alter schon fast vergessen, weil ich immer zu tun hatte, immer eingespannt war. Es ist gut für mich, so wie es ist«, sagte der Schweizer weiter. Favre war zuletzt vor knapp drei Jahren beim französischen Erstligisten OGC Nizza tätig. Danach zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. In Deutschland wird er von den Anhängern seiner früheren Klubs Hertha BSC Berlin und Borussia Mönchengladbach noch immer verehrt. In der Schweiz gewann Favre als Trainer mit dem FC Zürich 2005 das Double aus Pokal und Meisterschaft, letztere verteidigte er 2006. Als Spieler war er 1983 mit Servette Genf Meister. (sid/dpa/jW)