Veranstaltungen
»Werner Seelenbinder (1904–1944) – Ringer, Kommunist, Staatsfeind.« Ausstellung. Vor 121 Jahren wurde der Ringer, Kommunist und Widerstandskämpfer gegen die Nazidiktatur geboren und am 24. Oktober 1944 im Zuchthaus Brandenburg-Görden ermordet. Verlängert bis 31.12., Montag und Dienstag, 10–19 Uhr, Ort: Stadtbibliothek, Breiter Weg 109, 39104 Magdeburg. Veranstalter: RLS Sachsen-Anhalt und Stadtbibliothek Magdeburg
»Lauft mit uns …« Gedenkkundgebung. In Erinnerung an die koreanischen »Trostfrauen« und als Zeichen des Friedens und der Verbundenheit im Kampf gegen patriarchale Gewalt. Dienstag, 23.12., 16 Uhr, Ort: Museum der Trostfrauen, Quitzowstraße 103, 10551 Berlin. Veranstalter: Korea-Verband
»Happy Birthday, Walter! Ein Walter-Womacka-Filmabend zum 100. Geburtstag«. Für alle, die nach der Lektüre der Thema-Seite Lust auf mehr bekommen haben. Die Berliner Helle Panke ehrt den Maler mit drei Filmen: »Bild aus hunderttausend Steinen« (1959), »Ein Fest für die Augen« (1984) und »Farbe bekennen. Der Maler Walter Womacka« (2003). Montag, 22.12., ab 15 Uhr, ist die Galerie geöffnet. Um 16 Uhr beginnt der Filmabend. Ort und Veranstalter: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, Berlin
