Der Journalist Robin Alexander verlässt die Welt. Der bisherige stellvertretende Chefredakteur der Tageszeitung macht sich gemeinsam mit Dagmar Rosenfeld, bisher Koherausgeberin von The Pioneer, selbständig. Der gemeinsame Politikpodcast »Machtwechsel« wird ab Januar 2026 als eigenständiges Format geführt, wie bereits am Donnerstag die Verlage Axel Springer und Media Pioneer mitteilten. Das seit 2021 erscheinende Format zählt zu den reichweitenstärksten Politikpodcasts Deutschlands und wurde zuletzt bei Welt und bei The Pioneer veröffentlicht. (dpa/jW)