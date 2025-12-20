Könnte schlimmer sein
Barack Obama hat zum Jahresende wieder einmal eine Kulturbestenliste veröffentlicht. In den sozialen Medien postete er seine Lieblingsbücher, -filme und -songs der vorigen zwölf Monate. Die sind gewohnt unverfänglich: Paul Thomas Andersons Film »One Battle After Another« mit Leonardo DiCaprio überzeugte den 44. US-Präsidenten ebenso wie »It Was Just An Accident« des iranischen Filmemachers Jafar Panahi. Zu lesen empfiehlt er das Buch »Paper Girl« der US-Journalistin Beth Macy über die politische Spaltung in ihrer Heimatstadt in Ohio sowie die Essay-Sammlung »Dead and Alive« von Zadie Smith und das jüngste Buch seiner eigenen Ehefrau. Musikalisch zeigte sich Obama halbwegs geschmackssicher: HipHop mit »Just Say Dat« von Gunna, »Luther« von Kendrick Lamar und SZA oder »No More Old Men« von Chance the Rapper und Jamila Woods, aber auch Pop wie »Abracadabra« von Lady Gaga. (dpa/jW)
