Berühmt wurde er mit schlichten, dennoch radikal schönen Arbeiten: Hans van Manen war Mitbegründer des legendären Nederlands Dans Theater in Den Haag und führte es als Choreograph zu Weltruhm. »Große Fuge«, »Nacht«, »Adagio Hammerklavier«: Seine Stücke sind meist kurz, was ihrer durchschlagenden Wirkung nicht entgegensteht. Pas de deux und Gruppentänze schuf van Manen mit untrüglichem Instinkt für Design. Stil pur, Form als Lebenssinn: Er war ein Pionier des sinfonischen, also abstrakten modernen Balletts. Den »Prix Benois de la Danse« in Moskau bekam er gleich zweimal: für sein Lebenswerk und für »Variations for two Couples«. Mit »The old Man and Me« brachte er das Schmunzeln in den Tanz: Zwei ältere Menschen versuchen darin den Flirt Ü 50. Mit 93 Jahren verstarb van Manen am Mittwoch in Amsterdam.