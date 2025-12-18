Aus: Ausgabe vom 18.12.2025, Seite 16 / Sport
Paris. Im Millionenstreit zwischen Fußballer Kylian Mbappé und seinem Exklub Paris Saint-Germain hat das Pariser Arbeitsgericht den Klub zur Zahlung von rund 61 Millionen Euro verurteilt. Die Richter gaben dem Spieler recht und verurteilten den Verein zur Zahlung der von Mbappé geforderten offenen Gehälter und Prämien. Das seit eineinhalb Jahren andauernde juristische Kräftemessen ist damit aber nicht zu Ende. Beide Parteien haben nun die Möglichkeit, vor das Berufungsgericht zu ziehen. (dpa/jW)
