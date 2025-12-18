Doha. Ousmane Dembélé ist Weltfußballer. Der Franzose von Paris Saint-Germain setzte sich bei der Wahl gegen seinen Landsmann Kylian Mbappé (Real Madrid) und den Spanier Lamine Yamal durch. Der 28jährige ehemalige Bundesligaspieler von Borussia Dortmund ist Nachfolger des Brasilianers Vinícius Júnior. Als weltbeste Spielerin wurde bei einer Gala des Weltverbandes FIFA in Doha zum dritten Mal hintereinander die Spanierin Aitana Bonmatí vom FC Barcelona geehrt. Die 27jährige hatte im November einen Wadenbeinbruch erlitten und wurde per Video zugeschaltet. An der Wahl beteiligt waren Nationaltrainer, Auswahlkapitäne, Fußballjournalisten und Fans über die offizielle Homepage der FIFA. (dpa/jW)