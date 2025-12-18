Pittsburgh. Leon Draisaitl hat als erster deutscher Eishockeyprofi die Schallmauer von 1.000 Scorerpunkten in der NHL durchbrochen. Beim 6:4 der Edmonton Oilers bei den Pittsburgh Penguins bereitete der 30 Jahre alte Kölner gleich vier der Treffer seiner Mannschaft vor und sammelte die Scorerpunkte 1.000, 1.001, 1.002 und 1.003. Draisaitl ist nun einer von nur 103 Spielern in der Geschichte der National Hockey League, die auf mindestens 1.000 Scorerpunkte kommen. »Als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, hat sich das immer wie ein sehr weiter Weg angefühlt«, sagte Draisaitl, der auf 824 NHL-Spiele kommt. Die Oilers stehen in ihrer Division auf Rang drei und damit auf einem Play-off-Rang. (dpa/jW)