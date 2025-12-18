Das Käthe-Kollwitz-Museum Köln hat die früheste bekannte Zeichnung der Künstlerin geschenkt bekommen. Es gehe um eine Porträtzeichnung des Philosophen Arthur Schopenhauer, die Kollwitz 1883 mit 16 Jahren aus einem Buch abgezeichnet habe, teilte das Museum am Dienstag mit. Es handele sich um eine postkartengroße Bleistiftzeichnung. Die Kollwitz-Forschung wusste demnach von dem Blatt, aber nicht, wo es sich befand. 2014 erwarb der kanadische Sammler Brian McCrindle dann bei einer Auktion ein Konvolut an Kollwitz-Archivalien – darunter befand sich auch die Zeichnung der jungen Künstlerin. Diese schenkte er nun dem Museum. (dpa/jW)