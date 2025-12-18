Nach dem Mord an Regisseur Rob Reiner (»Harry und Sally«, »Spinal Tap«) und seiner Ehefrau Michele muss sich ein Sohn des Paares wegen vorsätzlichen Mordes verantworten. Bezirksstaatsanwalt Nathan J. Hochman gab am Mittwoch die Anklage gegen Nick Reiner in Los Angeles bekannt. Wegen des zweifachen Mordes würden besondere Umstände gelten. Der 32jährige habe ein Messer als Waffe benutzt, sagte Hochman. Ihm drohe eine lebenslange Haft, es könnte auch die Todesstrafe beantragt werden. (dpa/jW)