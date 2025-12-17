Veranstaltungen
»Nach dem Krieg: Perspektiven für die Zukunft des Nahen Ostens im Kontext des Gazakrieges«. Vortrag von Ralf Hussein. Donnerstag, 18.12., 19 Uhr. Ort: Freizeitheim Linden, Windheimstr. 4, Hannover. Veranstalter: Palästina-Initiative Hannover
»Ärzt*innen im Einsatz für Gaza«. Vortrag und Diskussion mit Juan-Gonzalo Albuquerque, Albulena Fazlin und Waleed Shamar. Donnerstag, 18.12., 19 Uhr. Ort: Medico International, Lindleystr. 15, Frankfurt am Main. Veranstalter: »Aktionsbündnis SOS Palästina«
»Die Instrumentalisierung des Nahostkonflikts«. Vortrag vom Historiker und Nahost-Wissenschaftler Tom Khaled Würdemann. Freitag, 19.12., 18 Uhr. Ort: Zanke, Westring 41, Bochum. Veranstalter: Antifa Bochum
»Von der Veränderbarkeit der Welt – ein philosophischer Streifzug«. Günter Pohl liest aus seiner Trilogie und diskutiert mit dem Publikum und dem Moderator Andrej Hunko. Sonntag, 21.12., 11 Uhr. Ort und Veranstalter: BSW, Südstr. 53–55, Aachen
