Gegründet 1947 Mittwoch, 17. Dezember 2025, Nr. 293
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 17.12.2025, Seite 11 / Feuilleton
Lyrische Hausapotheke

Mir kann keiner

Von Florian Günther
Ich muss nicht

sterben, aber wenn

der Tod mich

haben will, soll er

ruhig kommen.

*

Ich sitze

hier und warte.

*

Ganz entspannt.

Mit nichts als

einem

Klammeraffen in

der Hand.

*

Der wird sich

wundern,

was man damit

alles machen kann.

Soeben ist vom Autor erschienen: »Einmal für umsonst. Neue Gedichte« (Moloko Print)

Buchpremiere: 20. Dezember 2025, 19.30 Uhr, »Essen und trinken im Museum«, Hufelandstraße 35, 10407 Berlin

