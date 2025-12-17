Mir kann keinerVon Florian Günther
Ich muss nicht
sterben, aber wenn
der Tod mich
haben will, soll er
ruhig kommen.
*
Ich sitze
hier und warte.
*
Ganz entspannt.
Mit nichts als
einem
Klammeraffen in
der Hand.
*
Der wird sich
wundern,
was man damit
alles machen kann.
Soeben ist vom Autor erschienen: »Einmal für umsonst. Neue Gedichte« (Moloko Print)
Buchpremiere: 20. Dezember 2025, 19.30 Uhr, »Essen und trinken im Museum«, Hufelandstraße 35, 10407 Berlin
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Gespräche mit dem Biestvom 17.12.2025
-
Prucnal, Tucholskyvom 17.12.2025
-
Rotlicht: Eristikvom 17.12.2025
-
Nachschlag: Vorbild ICEvom 17.12.2025
-
Vorschlagvom 17.12.2025
-
Veranstaltungenvom 17.12.2025
-
Einer fehltvom 17.12.2025
-
Weihnachtsmarktpropädeutikvom 17.12.2025