Eines der Gründungsmitglieder von Deichkind, Malte Pittner, ist tot. Die Band bestätigte der dpa, dass Pittner am 9. November gestorben ist. Auf Instagram hatte Deichkind am Montag die Nachricht mit den Fans geteilt. »Unser ehemaliger Bandkollege Malte Pittner ist vor kurzem nach langer Krankheit gestorben. Das hat uns ziemlich geschockt«, heißt es in dem Post, zu dem die Band mehrere alte Bilder veröffentlichte. Nach Angaben von Deichkind gründete Pittner die Band 1997 mit und blieb bis 2005. Die ersten beiden Alben »Bitte ziehen Sie durch« und »Noch 5 Minuten Mutti« seien sehr stark von ihm geprägt worden. »Wir haben unzählige Male zusammen auf der Bühne gestanden sowie im Studio viele intensive und inspirierende Tage und Nächte verbracht«, schreibt die in Hamburg-Bergedorf gegründete Band auf Instagram. Pittner sei ein genialer Musiker, Entertainer und ein unglaublich talentierter Songwriter und Texter – nicht nur für Deichkind – gewesen. Von 2009 an trat er als Gitarrist mit der Countryband Texas Lightning auf. (dpa/jW)