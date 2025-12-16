Zum Jahresende schaltet der US-Mutterkonzern Paramount Skydance die internationalen MTV-Musikkanäle ab. Das berichtete die AFP am Montag. Einige MTV-Musikkanäle werden in den Vereinigten Staaten weiterhin ausgestrahlt, in Deutschland soll Medienberichten zufolge MTV HD weiter verfügbar bleiben, allerdings mit einem Schwerpunkt auf Unterhaltung statt auf Musik. Damit endet eine Ära. Ein Sender, der nur Musikvideos ausstrahlt – das war beim Start von MTV 1981 eine bahnbrechende Idee. »Video Killed the Radio Star« von The Buggles war bezeichnenderweise der erste Musikclip, der bei Music Television lief. Mehr als 40 Jahre später machen nun Streamingdienste und Social Media dem Musiksender den Garaus. Über Jahrzehnte hatte die Rotation von Musikvideos bei MTV über Karrieren im Musikbusiness entschieden und zwischenzeitlich hohe Chartplazierungen garantiert. Doch alles, was MTV zu einem kulturell »revolutionären« Sender gemacht habe, existiere heute nicht mehr, sagte die Film- und Medienwissenschaftlerin Kirsty Fairclough von der Manchester Metropolitan University der AFP. Digitale Plattformen wie Youtube und Tik Tok »haben die Art und Weise, wie wir mit Musik und Bildern umgehen, völlig verändert«. Das Publikum von heute erwarte »Unmittelbarkeit« und »Interaktivität«, was Videos im Fernsehen nicht bieten könnten, so Fairclough. (AFP/jW)