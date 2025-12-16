Der US-Regisseur Rob Reiner ist tot. Seine Leiche und die seiner Frau Michele wurden in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden, wie die Familie am Sonntag mitteilte. Eine Mordkommission habe mit Untersuchungen begonnen, erklärte die örtliche Polizei. Rob Reiner war 78 Jahre alt. Zum Alter seiner Frau Michele gab es unterschiedliche Angaben von 65 bis 68 Jahren. Die beiden Leichname sollen mit Stichverletzungen aufgefunden worden sein, berichten die US-Sender NBC und ABC übereinstimmend. Ihr Tod erregte viel Anteilnahme aus Politik und Filmbranche.

Reiner wurde in den 70er Jahren als Schauspieler in der Serie »All in the Family« bekannt, der Vorlage der deutschen Serie »Ein Herz und eine Seele«. Sein Debüt als Regisseur gab er 1984 mit der Mockumentary »This Is Spinal Tap« über eine fiktive Hard-Rock-Band. Im September 2025 erschien »Spinal Tap II: The End Continues« – es war Reiners letztes Werk. Mit Filmen wie »Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers« (1986), »Harry und Sally« (1989) und »Eine Frage der Ehre« (1992) war Reiner in die Riege von Hollywoods gefragtesten Regisseuren aufgestiegen. Politisch war er als streitbarer Liberaler bekannt. So kämpfte der vierfache Vater jahrelang für die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe. (dpa/jW)