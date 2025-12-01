Marc Sanye/AP/dpa Gefährliche Route durchs Grenzgebiet: Schutzsuchende auf dem Weg nach Kroatien entlang der Save (10.12.2020)

Zagreb. Nach dem Kentern eines Bootes mit Geflüchteten auf dem Grenzfluss Save zwischen Bosnien und Herzegowina und dem EU-Land Kroatien sind am Donnerstag drei Menschen ums Leben gekommen. Wie kroatische Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten, starben zwei Opfer am Unglücksort, das dritte später in einem kroatischen Krankenhaus. Elf weitere Menschen habe Kroatiens Feuerwehr am Unglücksort nahe dem Ort Slavonski Brod retten können.

Zu den Verunglückten, die nun in Krankenhäusern behandelt werden, gehöre auch ein Bürger Bosnien und Herzegowinas, den die Polizei verdächtigt, als Schlepper fungiert zu haben, wie Medien berichteten. Insgesamt seien 14 Menschen auf dem Boot gewesen. Die Polizei hatte ursprünglich zwei Tote gemeldet, später aber die Angabe auf drei erhöht, nachdem eine weitere Leiche weiter flussabwärts gefunden wurde.

Über die genaue Herkunft der Betroffenen gab es zunächst keine offiziellen Angaben. Bosnien und Herzegowina und Kroatien liegen auf der sogenannten Balkanroute, auf der immer wieder Menschen ohne gültige Aufenthaltstitel aus südöstlicher Richtung nach Westeuropa gelangen wollen. (dpa/jW)