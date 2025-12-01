IMAGO/Landmark Media Sean Penn (r.) als Colonel Lockjaw in der Gewalt von Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor)

Film

»Alle lieben Touda«, Regie: Nabil ­Ayouch, Marokko/Frankreich/Dänemark (u. a.) 2024, 102 Min., Kinostart: 29. Mai

»Die Barbaren – Willkommen in der Bretagne«, Regie: Julie Delpy, Frankreich 2024, 101 Min., Kinostart: 26. Juni

»Kontinental ’25«, Regie: Radu Jude, Rumänien/Schweiz/UK (u. a.), 109 Min., Kinostart: 9. Oktober

»Miroirs No. 3«, Regie: Christian Petzold, BRD 2025, 86 Min., Kinostart: 18. September

»Misericordia«, Regie: Alain Guiraudie, Frankreich/Portugal/Spanien 2024, 104 Min., Kinostart: 6. März

»One Battle After Another«, Regie: Paul Thomas Anderson, USA 2025, 161 Min., Kinostart: 25. September

»The Last Showgirl«, Regie: Gia Coppola, USA 2024, 88 Min., Kinostart: 20. März

Peer Schmitt

Pop & Avantgarde

Lucrecia Dalt: A Danger To Our­selves (RVNG Intl.)

Desire: Games People Play (Italians Do It Better)

Robert Forster: Strawberries (­Tapete)

Eliana Glass: E (Shelter Press)

Daisuke Kazaoka: Soundscape from Another Planet (5 Windows Freak)

Sophia Kennedy: Squeeze Me (City Slang)

Pulp: More (Rough Trade Records)

Jonathan Richman: Only Frozen Sky Anyway (Blue Arrow Records)

Claire Rousay: A Little Death (Thrill Jockey Records)

Stereolab: Instant Holograms (Warp Records)

Alexander Kasbohm

Jazz

Dave Gisler Trio: The Flying Mega Doghouse (Intakt)

Thelonious Monk: Bremen 1965 (Sunnyside)

Hermeto Pascoal-Konzertabend der Hochschule für Musik, Katharinenruine Nürnberg

Dino Saluzzi: El Viejo Caminante (ECM)

Savina Yannatou & Primavera en Salonico, Unterfahrt München

Andreas Schäfler

Klassik

Benjamin Appl: Für Dieter, Hommage à Dietrich Fischer-Dieskau, Werke von Brahms, Debussy, Schubert, Wolf etc. – Benjamin Appl (Bariton), James Baillieu (Klavier), CD mit Buch (Alpha Classics)

Béla Bartók: Der wunderbare Mandarin op. 19 – ORF Radio-Symphonieorchester/Michael Gielen (Orfeo)

Ludwig van Beethoven: Streichquartett op. 132, Luigi Nono: Fragmente – Stille, an Diotima – Pellegrini Quartett (ezz-thetics/Hat Hut)

Pierre Boulez: Sämtliche Werke – Ensemble Intercontemporain, BBC Symphony Orchestra, Ensemble Modern Orchestra etc./Pierre Boulez, 13 CDs (Deutsche Grammophon)

Anton Bruckner: Symphonien Nr. 0–9 – Chicago Symphony Orchestra/Daniel Barenboim 10 CDs (Deutsche Grammophon)

Christoph von Dohnányi: Vienna – The Complete Decca Recordings. Werke von Berg, Mendelssohn, Schönberg, Schumann, Strauss, Strawinsky, Wagner etc. – Wiener Philharmoniker/Christoph von Dohnányi, 31 CDs (Universal)

Clemens Gadenstätter: Paramyth 1–3 – Arditti Quartet (Col legno)

Helmut Lachenmann: Werke für Streichquartett – Quatuor Diotima (Pentatone)

Fausto Romitelli: An Index of Metals – Livia Rado, Altre Voci Ensemble/Marco Angius (Kairos)

Jakob Ullmann: Solo I, Solo V – Rebecca Lane (Flöten), Jon Heilbron (Kontrabass) (Another Timbre)

Florian Neuner

Theater

Peter Atanassow: »Mann ist Mann« (Gefängnistheater Aufbruch Berlin)

Christian Filips: »Proprietà Privata: Die Influencer Gottes kommen!« (Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin)

Ildikó Gáspár: »Heilig Blut« (Staatstheater Nürnberg)

Sebastian Hartmann: »Der Hauptmann von Köpenick« (Staatstheater Cottbus)

Frank Hilbrich: »Rummelplatz« (Theater Chemnitz)

Tom Kühnel: »Bauern, Bonzen und Bomben« (Staatsschauspiel Dresden)

Ersan Mondtag: »Das Rote Haus« (Maxim-Gorki-Theater Berlin)

André Nicke: »Spur der Steine« (Uckermärkische Bühnen Schwedt)

Dušan David Pařízek: »Die letzten Tage der Menschheit« (Burgtheater Wien)

Luk Perceval: »Warten auf Godot« (Berliner Ensemble)

Maik Priebe: »Wege übers Land« (Theater Neustrelitz)

Gert Hecht

Belletristik

Simon Borowiak: Falsche Dampfer. Gedichte (Satyr)

Dietmar Dath: Skyrmionen. Oder: A Fucking Army (Matthes & Seitz)

Marius Goldhorn: Die Prozesse (Kiepenheuer & Witsch)

Philip Krömer: Kumari (Septime)

Kai Pohl: Sterne über Astrachan. 100 Gedichte (Autumnus)

Josefine Rieks: Wenn euch das gefällt (XS-Verlag)

Arundhati Roy: Meine Zuflucht und mein Sturm (S. Fischer)

Oliver Maria Schmitt: Komasee (Rowohlt Berlin)

Richard Schuberth: Der Paketzusteller (Drava)

jW-Sonderpreis:

Emmanuel Carrére: Ich lebe und ihr seid tot. Die Parallelwelten des Philip K. Dick (Matthes & Seitz)

Ken Merten

Sachbuch

Milan Babić: Geoökonomie. Anatomie der neuen Weltordnung (Suhrkamp)

Fritz Bartel: Gebrochene Versprechen. Das Ende des Kalten Krieges und der Aufstieg des Neoliberalismus (Hamburger Edition)

Sven Beckert: Kapitalismus. Geschichte einer Weltrevolution (Rowohlt)

Heinz Bude/Meron Mendel (Hg.): Kunst im Streit. Antisemitismus und postkoloniale Debatte auf der documenta fifteen (Campus)

Jean-Pierre Filiu: Ein Historiker in Gaza (Matthes & Seitz)

Volker Häring/Christian Y. Schmidt: Der lange Fahrradmarsch. 7.000 Kilometer durch das Reich der Mitte (Ullstein)

Adam Kirsch: Siedlerkolonialismus. Ideologie, Gewalt und Gerechtigkeit (Edition Tiamat)

Raphael Molter/Lara Schauland: Matchplan Meuterei. Fußballfans zwischen Kommerz und Widerstand (Papyrossa)

Eli Sharabi: 491 Tage. In den Tunneln der Hamas (Suhrkamp)

Howard Zinn: Eine Geschichte des amerikanischen Volkes (März)

jW-Sonderpreis:

Dirk Braunstein: Adornos Kritik der politischen Ökonomie. Erweiterte Auflage (Ça ira)

Peter Merg

Comic

Guy Delisle: Für den Bruchteil einer Sekunde. Das bewegte Leben von Eadweard Muybridge (Reprodukt)

Junji Ito/Osamu Dazai: No longer human. Der entfremdete Mensch (Carlsen Manga)

Lucas Landais/Benoist Simmat: Die unglaubliche Geschichte des Biers (Bahoe Books)

Ulli Lust: Die Frau als Mensch. Am Anfang der Geschichte (Reprodukt)

Deena Mohamed: Shubeik Lubeik. Dein Wunsch ist mir Befehl (Schreiber & Leser)

David Prudhomme: Rembetissa (Reprodukt)

Joe Sacco: Indien. Öl ins Feuer (Reprodukt)

Manfred Sommer: Frank Cappa. Gesamtausgabe (Avant)

Marc Hieronimus

Ausstellungen

Bas Jan Ader, I’m searching. Kunsthalle Hamburg, 11. April bis 24. August 2025

Fra Angelico. Palazzo Strozzi, Florenz, Italien, 26. September 2025 bis 25. Januar 2026

Auschwitz und der Zweite Weltkrieg im Werk von Joseph Beuys. Museum Schloss Moyland, Bedburg-Hau, 30. März bis 29. Juni 2025

Hans-Peter Feldmann, Kunstausstellung. Kunstpalast Düsseldorf, 18. September 2025 bis 11. Januar 2026

Guerilla Girls, It’s Not Democracy Without Feminism. Museum Ostwall, Dortmunder U, Dortmund, 2. Dezember 2025 bis 2. Februar 2026

Hans Haacke, Retrospektive. Schirn, Frankfurt am Main, 8. November 2024 bis 9. Februar 2025

Anselm Kiefer, Sag mir wo die Blumen sind. Stedelijk Museum Amsterdam und Van Gogh Museum, Amsterdam, 7. März bis 9. Juni 2025

Andrea Pichl, Wertewirtschaft. Hamburger Bahnhof, Berlin, 8. November 2024 bis 4. Mai 2025

Werner Schmidt, James Joyce und die Farben des Ulysses. Galerie Tammen, Berlin, 6. Juni bis 12. Juli 2025

Victor Sloan, Belonging. Millennium Court Gallery, Portadown, Nordirland, 15. November 2024 bis 18. Januar 2025

Jürgen Schneider

Fußballtrainer

Mikel Arteta (FC Arsenal)

Antonio Conte (SSC Neapel)

Roberto De Zerbi (Olympique Marseille)

Oliver Glasner (Crystal Palace)

Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

Cesc Fàbregas (Como 1907)

Vincent Kompany (FC Bayern)

Pere Romeu (FC Barcelona)

Horst Steffen (SV Elversberg/Werder Bremen)

Christian Titz (1. FC Magdeburg/Hannover 96)

Peter Merg