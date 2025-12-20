Zwei, drei, viele PräsenteVon RLK-Vorbereitungskollektiv
Feste Termine gibt es einige. Das Gedenken an die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gehört dazu, am Sonntag des zweiten Januarwochenendes. Die 31. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz am Sonnabend davor richtet sich danach. Das Weihnachtsfest hingegen steht fest – jedes Jahr am 24. Dezember.
So fest sie stehen, die Termine, so überraschend kommen sie dennoch mitunter näher. Daher, sollten Sie auf den letzten Drücker noch ein, zwei oder auch viele Geschenke benötigen, hätten wir da eine Empfehlung: Karten für die Rosa-Luxemburg-Konferenz am 10. Januar 2026 lassen sich hier jungewelt.de/rlk/ einfach und bequem bestellen – viele weitere Infos zur Konferenz und ein laufend aktualisierter Ablaufplan lassen sich dort ebenfalls nachlesen. Die so georderten Tickets sind Sekunden später auf Ihrem digitalen Endgerät. Rechtzeitig somit vor der Bescherung und diese damit in trockenen Tüchern.
Vergnügliche Stunden unterm Weihnachtsbaum sowie informative Stunden auf der Konferenz wünscht das Kollektiv der Tageszeitung junge Welt!
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.