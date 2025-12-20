jW-Grafik Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz gibt es in drei verschiedenen Preiskategorien

Feste Termine gibt es einige. Das Gedenken an die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gehört dazu, am Sonntag des zweiten Januarwochenendes. Die 31. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz am Sonnabend davor richtet sich danach. Das Weihnachtsfest hingegen steht fest – jedes Jahr am 24. Dezember.

So fest sie stehen, die Termine, so überraschend kommen sie dennoch mitunter näher. Daher, sollten Sie auf den letzten Drücker noch ein, zwei oder auch viele Geschenke benötigen, hätten wir da eine Empfehlung: Karten für die Rosa-Luxemburg-Konferenz am 10. Januar 2026 lassen sich hier ­jungewelt.de/rlk/ einfach und bequem bestellen – viele weitere Infos zur Konferenz und ein laufend aktualisierter Ablaufplan lassen sich dort ebenfalls nachlesen. Die so georderten Tickets sind Sekunden später auf Ihrem digitalen Endgerät. Rechtzeitig somit vor der Bescherung und diese damit in trockenen Tüchern.

Vergnügliche Stunden unterm Weihnachtsbaum sowie informative Stunden auf der Konferenz wünscht das Kollektiv der Tageszeitung junge Welt!