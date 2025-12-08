Leipziger Buchpreis geht an Miljenko Jergović
Leipzig. Der kroatisch-bosnischen Schriftsteller Miljenko Jergović erhält den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2026. Er werde für seinen in diesem Jahr erschienenen Erzählungen »Das verrückte Herz. Sarajevo Marlboro Remastered« geehrt, teilte die Leipziger Buchmesse mit. Der Autor taste »mit großer Unbeirrbarkeit die Bruchlinien der Geschichte des Westbalkans ab«, begründete die Jury ihre Entscheidung. Der Buchpreis ist mit 20.000 Euro dotiert. Er wird am 18. März zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse verliehen. Miljenko Jergović wurde 1966 in Sarajevo geboren und lebt seit 1993 in Zagreb. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Im Schlaraffenlandvom 08.12.2025
-
Wir nennen ihn Godfathervom 08.12.2025
-
Bunker werden nicht helfen: Kriegführen mit Hannibalvom 08.12.2025
-
Nachschlag: Alte Größevom 08.12.2025
-
Vorschlagvom 08.12.2025
-
Veranstaltungenvom 08.12.2025
-
Ein seltsames Paarvom 08.12.2025
-
Einfach schönvom 08.12.2025