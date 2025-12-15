Klingenthal. Qualifikationssieger Philipp Raimund hat beim Weltcupspringen in Klingenthal seinen vierten Podestplatz des Olympia-Winters gefeiert. Der 25jährige musste sich nach Sprüngen auf 134 und 131 Meter nur Domen Prevc aus Slowenien und dem Österreicher Stefan Kraft geschlagen geben. Raimund hatte zuvor im polnischen Wisla die Ränge zwei und drei belegt sowie in Falun (Schweden) ebenfalls den dritten Platz. (dpa/jW)