Gegründet 1947 Montag, 15. Dezember 2025, Nr. 291
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 15.12.2025, Seite 16 / Sport
Skispringen

Sein Winter

Klingenthal. Qualifikationssieger Philipp Raimund hat beim Weltcupspringen in Klingenthal seinen vierten Podestplatz des Olympia-Winters gefeiert. Der 25jährige musste sich nach Sprüngen auf 134 und 131 Meter nur Domen Prevc aus Slowenien und dem Österreicher Stefan Kraft geschlagen geben. Raimund hatte zuvor im polnischen Wisla die Ränge zwei und drei belegt sowie in Falun (Schweden) ebenfalls den dritten Platz. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Sport