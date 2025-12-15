Val-d’Isère. Die Schweizer Skirennfahrer haben beim Weltcup in Val-d’Isère einen Dreifachtriumph gefeiert. Der Sieg beim Riesenslalom in den französischen Alpen ging allerdings nicht an Alpindominator Marco Odermatt, sondern an seinen Teamkollegen Loic Meillard. Der Slalomweltmeister gewann vor Luca Aerni, Odermatt wurde Dritter. Der nach dem ersten Durchgang noch führende Österreicher Stefan Brennsteiner fiel im Finale auf Rang fünf zurück. Bester Deutscher war Fabian Gratz auf Platz zwölf. Jonas Stockinger sowie Alexander Schmid, der Parallelweltmeister von 2023, reihten sich direkt dahinter ein und teilten sich Rang 13. (dpa/jW)