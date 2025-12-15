Lillehammer. Johannes Lochner hat mit einem furiosen Finallauf den viermaligen Olympiasieger Francesco Friedrich noch abgefangen und in der Königsklasse Viererbob den zweiten Saisonsieg geholt. Auf der traditionsreichen Olympiabahn in Lillehammer gewann der Berchtesgadener mit seiner Crew Thorsten Margis, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer mit 0,14 Sekunden Vorsprung. Friedrich hatte nach dem ersten Durchgang noch geführt. Adam Ammour von Eintracht Frankfurt fuhr im großen Schlitten sein erstes Podium im Olympiawinter ein und komplettierte den deutschen Dreifacherfolg. (dpa/jW)