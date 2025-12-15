Veranstaltungen
»Säbelrasseln beim Adventskonzert stoppen«. Mahnwache gegen das Konzert des Heeresmusikkorps aus Ulm in der Kirche. Dienstag, 16.12., 18 Uhr. Ort: »Garnisonskirche« (Lutherkirche), Kirchplatz, Stuttgart. Veranstalter: DFG-VK Stuttgart
»Lage der Menschen im Westjordanland«. Vortrag mit Rudolf Rogg, Mitglied der Nahostkommission von Pax Christi. Dienstag, 16.12., 19 Uhr. Ort: Naturfreunde Stadtheim, Zum Herrenried 18, Mannheim. Veranstalter: Naturfreunde Mannheim
»Schlachthäuser der Moderne«. Der Dokumentarfilm zeigt monumentale Schlachthäuser des argentinischen Architekten Francisco Salamone in der Pampa, die Wiedererrichtung des preußischen Berliner Stadtschlosses und dagegen die farbenprächtigen, utopischen Bauten des bolivianischen Architekten Freddy Mamani Silvestre in El Alto. Der Film liefert eine provokante Kritik an der Moderne, die als ideologisch geprägtes Vorhaben entlarvt wird. Dienstag, 16.12., 19 Uhr. Ort: Großer Hörsaal Biologie, Schänzlestraße 1, Freiburg. Veranstalter: Aka-Filmclub
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
