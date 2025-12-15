Thomas Lindner ist tot
Thomas Lindner, der Künstler, der die im Stadtgebiet Erfurts verteilten Skulpturen von Kinderfernsehfiguren wie der Tigerente schuf, ist tot. Er starb am 7. Dezember nach schwerer Krankheit in Erfurt, wie der Verband Bildender Künstler Thüringen unter Berufung auf Lindners Familie der dpa bestätigte. Der 1961 in Dresden geborene Lindner studierte an der Hochschule Burg Giebichenstein in Halle Metall- und Emaillegestaltung. Seit 1991 lebte er als freischaffender Künstler in Erfurt. Er schuf viele das Stadtbild prägende Metallskulpturen, etwa Figuren aus Serien des in Erfurt beheimateten Kinderkanals (Kika). Darunter die Skulptur der Figur Bernd das Brot neben dem Rathaus, die er mit Frank Meyer schuf, sowie vom Elefanten aus der »Sendung mit der Maus« oder des Kikaninchens. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Einer, der nie aufgabvom 15.12.2025
-
»Der Westen war nicht Disneyland«vom 15.12.2025
-
Wenn dich der Ärger packt: Affen guckenvom 15.12.2025
-
Nachschlag: Irre explodieren nichtvom 15.12.2025
-
Vorschlagvom 15.12.2025
-
Veranstaltungenvom 15.12.2025