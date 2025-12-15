Thomas Lindner, der Künstler, der die im Stadtgebiet Erfurts verteilten Skulpturen von Kinderfernsehfiguren wie der Tigerente schuf, ist tot. Er starb am 7. Dezember nach schwerer Krankheit in Erfurt, wie der Verband Bildender Künstler Thüringen unter Berufung auf Lindners Familie der dpa bestätigte. Der 1961 in Dresden geborene Lindner studierte an der Hochschule Burg Giebichenstein in Halle Metall- und Emaillegestaltung. Seit 1991 lebte er als freischaffender Künstler in Erfurt. Er schuf viele das Stadtbild prägende Metallskulpturen, etwa Figuren aus Serien des in Erfurt beheimateten Kinderkanals (Kika). Darunter die Skulptur der Figur Bernd das Brot neben dem Rathaus, die er mit Frank Meyer schuf, sowie vom Elefanten aus der »Sendung mit der Maus« oder des Kikaninchens. (dpa/jW)