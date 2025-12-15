Gegründet 1947 Montag, 15. Dezember 2025, Nr. 291
Film

Peter Greene verstorben

Der US-Schauspieler Peter Greene ist tot. Er sei im Alter von 60 Jahren in seiner Wohnung in New York gestorben, teilte sein Manager Gregg Edwards laut dpa mit. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Der 1965 im US-Bundesstaat New Jersey geborene Greene hatte Anfang der 90er Jahre erste Rollen in Film und Fernsehen bekommen – meist als Bösewicht. Unter anderem war er in »Judgment Night«, »Pulp Fiction«, »Die Maske« und »Die üblichen Verdächtigen« zu sehen. Zuletzt hatte er 2023 eine Rolle in der Serie »The Continental« gespielt. (dpa/jW)

