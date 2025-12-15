Das frühere Wohnhaus von Literaturnobelpreisträger Günter Grass im schleswig-holsteinischen Behlendorf steht zum Verkauf. Ein Lübecker Maklerbüro bietet das Anwesen im Internet für 1,6 Millionen Euro zum Verkauf an. Grass lebte von 1986 bis zu seinem Tod 2015 in dem kleinen Ort im Kreis Herzogtum Lauenburg, rund 50 Kilometer östlich von Hamburg. Sein Büro und sein Archiv mit den bildkünstlerischen Werken befinden sich seit Mitte der 1990er Jahre im heutigen Günter-Grass-Haus in der Lübecker Altstadt. Zuvor hatten Medien über das Verkaufsangebot berichtet. Das Maklerbüro schreibt in seiner Anzeige, dass Grass in Behlendorf Inspiration und Ruhe gefunden habe. Er habe dort geschrieben, gemalt und die Natur beobachtet. »In seinen Texten beschreibt er den Garten, die Obstwiese und den Blick auf den Kanal – Orte, die bis heute ihre besondere Atmosphäre bewahrt haben. Dieses Anwesen ist damit nicht nur ein Zuhause, sondern ein Stück lebendige Kulturgeschichte.« (dpa/jW)